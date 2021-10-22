البنوك تحذر العملاء: «لا تشارك أي بيانات شخصية أو بنكية مع أحد»

جددت البنوك العاملة فى السوق المصرى، تحذيرها للعملاء، من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التى قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ودعت الجميع لاتباع القواعد والإجراءات التى من شأنها الحيلولة دون تعرضهم لعمليات احتيال.

البنك الأهلى: لاتشارك أي بيانات شخصية أو بنكية أو أرقام سرية مع أحد

وطالب البنك الأهلى المصرى صاحب الحصة السوقية الأكبر فى القطاع المصرفى المصرى، عملائه بعدم مشاركة البيانات الخاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعى أو من خلال المكالمات الهاتفية التى تأتى من قبل المحتالين تطلب منهم تحديث البيانات، قائلا فى رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: «متشاركش أي بياناتك الشخصية أو البنكية أو الأرقام السرية مع أي شخص من خلال أي وسيلة اتصال وخاصة البريد الإلكتروني، و في حالة حدوث ذلك يرجى الاتصال فوراً بــ 19623».

بنك مصر: الإبلاغ ضروري فور التعرض لأي محاولة احتيال

فيما أرسل بنك مصر رسائل نصية للعملاء يحذرهم خلالها من عمليات الاحتيال، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر، مؤكدا ضرورة إبلاغ البنك فور حدوث أي حالة احتيال.

بنك القاهرة:عدم الإفصاح عن الرقم الثلاثي المطبوع خلف بطاقتك

فيما طالب بنك القاهرة عملائه بعدم الإفصاح عن الرقم الثلاثي المطبوع خلف البطاقة البنكية، لأن ذلك يعرضهم لمخاطر السرقة والاحتيال، وتابع: «في حالة تلقي أي اتصال يرجى التواصل مع مركز الاتصال على رقم 16990، محذرا عملائه من مخاطر السرقة والاحتيال التي تستهدف الحصول على البيانات الشخصية».

تحميل تطبيقات البنك الحقيقية

وقدم إسلام خالد، الباحث فى أمن المعلومات بعض النصائح لعملاء البنوك لحماية بيانتهم وتعرضهم للخداع، مطالبا العملاء بتنزيل تطبيق الإنترنت البنكي الحقيقي الخاص بالبنك، وفى حالة تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة على الهاتف المحمول فيجب أن تكون من مصادر موثقة، مثل المتاجر الرسمية فى جوجل بلاي، وحتى عند استخدام هذه المتاجر فمن الأفضل الحصول على تطبيقات شهيرة جرى تحميلها مرات كثيرة.