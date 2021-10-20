عطلة رسمية في البنوك بمناسبة المولد النبوي غدا: آخر إجازة في 2021

أعلن البنك المركزي المصري، إنَّ غدًا الخميس 21 أكتوبر سيكون عطلة رسمية، حيث سيتمّ تعطيل العمل في كل البنوك العاملة في السوق المصري الخميس المقبل وكذلك تعليق العمل في البورصة المصرية.

ويأتي قرار البنك المركزي لتعطيل العمل في البنوك والبورصة المصرية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بجعل أيام نهاية وبداية الأسبوع بدلا من أيام العطلات الرسمية في وسط الأسبوع، حيث يتمّ ترحيل الاجازات، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريفمولد .

3 أيام عطلة للبنوك والبورصة تبدأ غدًا

ويعتبر غدا الخميس 21 أكتوبر آخر أيام العطلات الرسمية خلال العام الحالي، لتأتي أول الإجازات الرسمية بداية العام المقبل 2022، ولتبدأ البنوك والبورصة المصرية في استئناف عملها مرة أخرى يوم الأحد المقبل بعد انقضاء 3 أيام عطلة.

غدًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأصدَر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس قرارًا، يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وجاء القرار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بدلًا من يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

ويأتي ذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع ذاته، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين في القطاع الخاص والعام.

وشهد عام 2021 الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية، والتي انتهت بإجازة المولد النبوي الشريف في يوم الإثنين الماضي الموافق 18 أكتوبر 2021، إذ يحصل جميع العاملين بالدولة على عطلة رسمية في هذه المناسبة، سواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص، كما يحصل عليها طلاب المدارس أيضًا، ووصل عدد أيام الإجازات الرسمية في عام 2021 إلى نحو 18 يوم إجازة.