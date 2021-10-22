حملة مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بين موظفات جامعة الإسكندرية

في محاولة للتوعية بسرطان الثدي، خلال شهر أكتوبر الجاري، وتحت إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وتزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي، وفي شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي؛ أعلن معهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية، عن بدء حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، اعتبارا من غد السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، للسيدات فوق سن 45 عاما للعاملات بالجهاز الإداري في جامعة الإسكندرية.

طلاء مبنى البحوث الطبية باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

وقامت إدارة الجامعة، بطلاء مبنى معهد البحوث الطبية، بجامعة الإسكندرية، باللون الوردي، إعلانا عن بدء حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتأكيد على أهمية التوعية بسرطان الثدي.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وقالت الدكتورة آمال غانم، عميد معهد البحوث الطبية، أن المعهد يُعد من أهم المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج سرطان الثدي، موضحة أن الحملة تستهدف الوصول لأكبر عدد من السيدات بالجهاز الإداري وتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر وتدريبهن على الكشف الذاتي.

الكشف عن موظفات جامعة الإسكندرية

وأكدت «غانم»، في تصريحات صحفية لها، أن الكشف المبكر عن المرض يسهم في شفاء 90% من الحالات المصابة، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية تضم العشرات من الموظفات في الجهاز الإداري، حيث سيتم إجراء الكشف عليهن، وذلك للاطمئنان على صحتهن، حفاظا على سلامتهن، والتأكد من عدم إصابتهن بهذا المرض الذي يصيب النساء في العالم والوطن العربي ومصر.