أسعار المحلات التجارية والصيدليات في العاشر من رمضان قبل طرحها بالمزاد

يسعى الكثير من الأشخاص إلى امتلاك مشروع خاص بهم لتحسين مصادر دخلهم، ومن ضمن الأفكار شراء محال تجارية أو صيدليات، وهو ما وفرته مدينة العاشر من رمضان، وفق ما كشفه المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

ووفق ما تم الإعلان عنه، يتم بيع 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (29 : 92 م2 بالمزاد العلني، وذلك بمقر السوق الملحق بمبنى الشهر العقاري بالمحور الشرقي بالمرحلة الرابعة بالمدينة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل وأسعار المحال التجارية في مدينة العاشر من رمضان للتيسير على المواطنين وتوفير الخدمات، وفق ما ذكرت وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أسعار المحال التجارية في العاشر من رمضان

ووصل سعر بيع المتر مربع للمحال التجارية إلى 45000 جنيه وصولا إلى 77000 جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر مربع للصيدلية 175000 جنيه.

وفي ذات الصدد، تم طرح العديد من المحال التجارية والصيدليات في المدن المختلفة تحت إشراف وزارة الإسكان، آخرها ما تم طرحه في مدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل محال تجارية في مدينة 6 أكتوبر

من المقرر طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات من 33 : 100 متر مربع، بمناطق «جنوب الأحياء - أبو الوفا - التوسعات الشمالية، أبو الوفا»؛ للبيع بالمزاد العلني 31 أكتوبر الجاري.

وتم طرح 9 محال تجارية و3 صيدليات بمساحات من «15 : 46 مترا مربعا» بالمركز التجاري بالحي الـ16 والأسواق التجارية بالحي الـ15 والحي الـ5، للبيع بالمزاد العلني، 19 ديسمبر المقبل.

كما تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من «15: 46 مترا مربعا» بالمركز التجاري بحي الأندلس والمركز التجاري بالحي الـ30، للبيع بالمزاد العلني 15 فبراير 2022.