عودة الحركة على الطريق الزراعي بطوخ عقب حادث تصادم

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، في إعادة الحركة المرورية، عقب وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة على الطريق الزراعي بمركز طوخ، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وكسر العمود، وتوقف الحركة المرورية قرابة نصف ساعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع العامود على جانب الطريق والسيارة المتسببة في الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة طوخ التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لمعاينة السيارة المتسببة في حادث تصادم الزراعي والتحفظ عليها والاستعلام عن حالة المصابين في الحادث لسؤالهم.

بلاغ بحادث تصادم علي الزراعي بطوخ

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مدينة طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطى- نزلة كوبري طوخ العلوي طريق مصر- إسكندرية الزراعي باتجاه القاهرة.

وانتقل مأمور مركز شرطة طوخ، ورئيس وحدة مرور طوخ، إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم «ط ول- 6157» قيادة علاء علاء توفيق، 45 سنة، نجار موبيليا، بالطريق باتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطى- نزلة كوبري طوخ العلوي بطريق مصر إسكندرية الزراعي في اتجاه القاهرة.

ونتج عن الحادث كسر عامود الكهرباء، وإصابة قائد السيارة و3 آخرين، كانوا برفقته، وتم رفع العامود والسيارة إلى جانب الطريق، وإعادة فتحه بعد تعطله قرابة نصف ساعة، ونقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أسماء مصابي الحادث جميعهم من دمياط

وتبين أن المصابين، هم علاء عرفات توفيق، 45 سنة، مقيم بدمياط، يعمل نجار موبيليا، ورضا جابر تطونجي، 45 سنة مقيم بدمياط، نجار موبيليا، وجابر تطونجي 65 سنة، مقيم بدمياط، نجار موبيليا، ومسعد محمد، مقيم بدمياط، نجار موبيليا، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها.