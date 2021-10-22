المركز الثقافي الروسي ينظم حفلا للقبعات الزرقاء الأحد المقبل

ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، حفلاً لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقوات الانزال الجوي الروسي «القبعات الزرقاء»، في السابعة مساء الأحد المقبل، على مسرح تشايكوفسكي بمقر المركز في الدقي.

فرقة «القبعات الزرقاء»

وتأسست فرقة «القبعات الزرقاء» عام 1937، وكان الموسيقيون يؤدون عروضهم في الصفوف الأمامية من ستالينجراد إلى برلين، وفي عام 1945، دخلت الفرقة برلين، وأقامت حفلة موسيقية على درجات الرايخستاج احتفالا بالنصر، وفي السنوات اللاحقة، قامت بجولة في العديد من مدن ألمانيا والاتحاد السوفيتي، وتشيكوسلوفاكيا وبولندا والمجر ودول أوروبية أخرى.

برنامج حفل فرقة «القبعات الزرقاء»

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم عدة أغنيات منها: «الوطن، الأم والخلود، أمسية ع الطريق، السفينة والسماء الهادئة»، وغيرها، في إطار برنامج غنائي استعراضي.