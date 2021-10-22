موعد رمضان 2022 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف عن موعده

يحتل شهر رمضان المبارك مكانة خاصة وعظيمة عند المصريين، إذ تحتفل دار الإفتاء المصرية من كل عام هجري بموعد بإعلان رؤية هلال شهر رمضان، ويعقب الإعلان «الإفتاء» بهجة تملأ الشوارع والوجوه وتحتفي المساجد بإقامة صلاة التراويح يوميا، وعلى مدار الشهر الكريم، ولذا يبحث كثير من المسلمين عن موعد رمضان 2022 في مصر.

موعد رمضان 2022 في مصر

وتكشف «الوطن» موعد رمضان 2022 في مصر. وفقا للحسابات الفلكية المختصة عن موعد بدء الشهور فمن المتوقع أن يكون موعد رمضان 2022 في مصر، موافقا اليوم الثاني من شهر أبريل ميلاديا، في حال كان شهر شعبان 1443 هجريا الذي يوافق 2022 ميلاديا 29 يوما فقط، أو يوم الأحد 3 أبريل المقبل في حال كان شهر شعبان 1443 هجريا الذي يوافق 2022 ميلاديا 30 يوما، وتستطلع دار الإفتاء هلال كل شهري هجري بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين.

وفي حالة ثبوت صحة الحسابات الفلكية بخصوص موعد شهر رمضان 2022 يوم السبت 2 أبريل 2022 بعد تأكد رؤية الهلال شرعيا، فإن شهر رمضان المقبل سيأتي مبكرا عن رمضان الماضي بنحو 11 يوما مقارنة بالسنة الميلادية، إذ حل رمضان الماضي في 13 أبريل 2021، علمًا بأن أيام السنة الهجرية أقل من أيام السنة الميلادية بنحو 11 أو 12 يوما.

الحسابات الفلكية لا تحسم الموعد النهائي لرمضان والأمر متوقف على الرؤية

وعن الحسابات الفلكية حول موعد رمضان 2022 في مصر فإن الحسابات الفلكية التي ذهبت إلى أن شهر رمضان 1443 هجريا سيحل أول يوم له في 2 أبريل 2022 حتى 2 مايو 2022، هو موعد لا يزال مبدئيا، خاصة وأنه يجري تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، ويعد شهر رمضان الشهر التاسع بين شهور السنة الهجرية وهي «المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، ذي القعدة، ذي الحجة».