موعد عرض مسلسل أنا وهي لهنا الزاهد وأحمد حاتم

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل أنا وهي، بطولة الفنانة هنا الزاهد، والذي يجمعها مرة أخرى مع الفنان أحمد حاتم، والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية ضمن أعمالها الحصرية.

مواعيد عرض مسلسل «أنا وهي»

ينتمي مسلسل «أنا وهي» لنوعية الدراما ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية في موسم الشتاء الجاري، بعد الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل كاملة.

أبطال مسلسل «أنا وهي»

مسلسل «أنا وهى»، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ​ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائي، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد الانتهاء من التحضيرات اللازمة له.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث مسلسل «أنا وهي»، دور مطربة تعمل بملهى ليلي يديره الفنان محسن منصور، وتدخل في صراعات مع زوجها أحمد حاتم بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير تمامًا.

ويعد مسلسل «أنا وهي» هو التعاون الثالث بين حاتم والزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم «قصة حب»، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم «الغسالة» من إخراج عصام عبدالحميد.

واجتمع الثنائي خلال حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وقالت الفنانة هنا الزاهد، في تصريحات تلفزيونية، إنها لم تكن تريد المشاركة مع الفنان أحمد حاتم خوفًا من التكرار خاصة وأنه جمعهما أكثر من عمل قبل ذلك.

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