هنا الزاهد عن مسلسل «أنا وهي»: شخصيتي مختلفة وشكلها غريب

أعربت الفنانة الشابة هنا الزاهد، عن سعادتها البالغة لتعاونها مع الفنان أشرف عبدالباقي، في مسلسل «أنا وهي» الذي يُجرى تصويره حاليًا تمهيدًا لعرضه عبر إحدى القنوات الفضائية فور الانتهاء منه، قائلة: «مبسوطة جدًا إني هشتغل معاه».

هنا الزاهد: «هغيّر لون شعري»

وكشفت هنا الزاهد، تفاصيل شخصيتها في المسلسل، قائلة في تصريحٍ لـ«الوطن»، إنَّ «هذه هي المرة الأولى لي التي سألعب فيها ذلك الدور، جديد عليّا تمامًا، والشخصية مختلفة وشكلها غريب، وهغير لون شعري».

وأوضحت هنا الزاهد، أنَّ أحداث المسلسل تدور في إطار «سيكو دراما»، قائلة: «مش هحرق الأحداث، بس هنلاقي بعض الشخصيات بتتعالج عند دكتور نفسي»، مؤكدة أنها «متحمسة للمسلسل لأن فكرته جديدة ولها هدف».

هنا الزاهد: المسلسل سيكو دراما.. متحمسة

مسلسل «أنا وهي» بطولة أشرف عبدالباقي، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد تفاعلت مع أزمة انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، حيث أبدت سعادتها بسقوط الخدمة بشكلٍ مؤقت، حيث كتبت «6 ساعات بعيد عن الدوشة والمنظرة، روحت النادي مع ماما وصاحبتها وكنا قاعدين والتليفونات سايبينها في الشنط وقاعدين نتكلم بجد من غير كل شوية حد يمسك تليفونه اتبسطنا أوي، وبجد حسيت بأيام النادي زمان».

وفي سياق متصل، يُعرض للفنان أحمد حاتم الذي يشارك هنا الزاهد في «أنا وهي»، في دور العرض حاليًا، فيلم عروستي، ويشاركه البطولة الفنانة جميلة عوض، وتدور الأحداث حول لعبة يلعبها أبطال العمل أحمد حاتم وجميلة عوض، وظهر ذلك من خلال برومو الفيلم الذي تجاوز 56 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».