هنا الزاهد تداعب الجمهور في إطلالتها الأخيرة: مستوحاة من حنفي الأبهة

استطاعت الفنانة هنا الزاهد أن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب إطلالة جديدة لها على صفحتها بإنستجرام حيث تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد

حيث نشرت الفنانة هنا الزاهد صورتين لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهرت فيهما وهي ترتدي جاكيت وبنطلون جينز وتيشيرت أبيض واعتمدت على لوك الشعر المفرود.

هنا الزاهد تختار إطلالة حنفي الأبهة

وعلقت هنا الزاهد على الصورتين بطريقة ساخرة، قائلة: «مستوحاة من حنفي الأبهة»، وقصدت «هنا» أن إطلالتها تشبه الإطلالة التي ظهر بها الزعيم عادل إمام في فيلمه الشهير «حنفي الأبهة» حيث إنه ظهر بجاكيت وبنطلون جينز.

مسلسل النمر

يذكر أن الفنانة هنا زاهد كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل النمر، بجانب محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض وخالد أنور وعلاء مرسي وبيومى فؤاد ومحمود حافظ ومحمد مهران، وعدد كبير من الفنانين وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

مسلسل حلوة الدنيا سكر

أما قبل الموسم الرمضاني، فخاضت الفنانة هنا الزاهد البطولة المطلقة للمرة الأولى من خلال مسلسل «حلوة الدنيا سكر» الذي كان عبارة عن مجموعة من القصص المنفصلة المتصلة كل قصة بأبطال مختلفين أمام هنا ومنهم أحمد حاتم ومحمد الشرنوبي ومحمود عبد المغني وطارق الإبياري ومحمد كيلاني.

أما حاليًا فتحضر الفنانة هنا الزاهد لمسلسلها الجديد أنا وهي الذي تشارك فيه بجانب أحمد حاتم.