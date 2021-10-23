حظك اليوم برج العذراء السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بثقافته الدائمة وحبه للقراءة والاطلاع على المستجدات ومتابعة كل ما يدور حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة وتتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تميل للعصبية وللتسرع في الغضب وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.