حظك اليوم الجمعة 22-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع عريض من الجمهور بالبحث بشكل يومي عن الأبراج الفلكية، من منطلق الفضول والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-10-2021 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وبدراسة أمورك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحمل 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك.. انتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم برج الثور 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعقد لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء، ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل الحب يعدانك بأجواء رومانسية، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر، وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الزملاء أو رؤساء العمل أو الأصدقاء المخلصين.

حظك اليوم برج السرطان 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التواصل بصورة أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 22-10-2021 على الصعيد المهني

معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.

حظك اليوم برج الأسد 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويمنحانك طاقة عاطفية، فقط اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب سفر أو للقيام برحلة.

حظك اليوم برج العذراء 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تجذب إليك المحبين، وقد تجمعك بهم أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.

حظك اليوم برج الميزان 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ وعطارد ببرجك ويساعدك ذلك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 22-10-2021 على الصعيد المهني

احمِ نفسك وحافظ على حقوقك، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم برج العقرب 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التمرد على القيود.. حاول أن تتجنب المبالغة في الغضب تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك اليوم بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شؤونك المهنية.

حظك اليوم برج القوس 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك يمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 22-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على إنجاز ما عليك من واجبات واليوم مناسب للاستمتاع بحياتك العائلية.

حظك اليوم برج الجدي 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأن تعيش الحياة كما تتمنى، وتنعم بالسعادة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة، واهتم بترتيب أولوياتك تفاديا للتشوش.

حظك اليوم برج الدلو 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم يمنحك سحرا وجاذبية، فقط اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 22-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك وتتمتع بحضور أخاذ.

حظك اليوم برج الحوت 22-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الروابط الأسرية والعاطفية تتوطد اليوم إذا كنت تحكم بعدل على الأمور وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.