25 مرشحا يتنافسون في انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة غدا

تشهد مدينة الغردقة غدا السبت، انتخابات مجلس نادي الرياضات البحرية، تحت إشراف قضائي كامل، ومتابعة لجان من إدارة الهيئات بالشباب والرياضة، برئاسة فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

25 مرشحا في منافسة انتخابية بنادي الرياضات

وتبدأ الإنتخابات في التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، ويخوض انتخابات نادى الرياضات البحرية بالغردقة، 25 مرشحا، بواقع 3 على مقعد الرئيس، و3 على مقعد نائب الرئيس، و2 على مقعد أمين الصندوق، و11 يتنافسون على خمسة مقاعد فوق السن، و 4 على مقعدين تحت السن، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 7104ز

انتخابات تحت إشراف قضائي كامل

ومن جانبه، أشار فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات اليوم الجمعة لـ«الوطن» أن انتخابات نادي الغردقة، ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، طبقا للوائح والقوانين، ولوائح وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن إدارة الهيئات بالشباب والرياضة، ستتابع الانتخابات على مدار الساعة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وأن الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

نادي الرياضات البحرية بالغردقة

يذكر أن نادي الرياضات البحرية بالغردقة، استضاف العديد من البطولات لصيد الأسماك وبطولة الصعيد للسباحة وعدد من المسابقات الرياضية بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف الشباب والرياضة، ويقع في الممشى السياحي، ويتبع وزارة الشباب والرياضة، ويضم شاطئا خاصا ومارينا سياحي، ومحطة تمويل وقود المراكب، وفندق وشاليهات وحمام سباحة أوليمبي، وعدد من الملاعب، وحديقة أطفال وناديا صحيا، كما يضم أكثر من 7 آلاف عضو.