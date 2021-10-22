مقتل ميكانيكي في المنيرة بسبب «ورشة»

لقى عامل ميكانيكي مصرعه في مشاجرة مع سائق، بسبب النزاع على حيازة ورشة، كان قد استأجرها والد الميكانيكي من السائق بمنطقة المنيرة.

وتمكنت المباحث الجنائية بالجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط أطراف المشاجرة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بشارع نصيف أسعد بمنطقة المنيرة، وعقب البلاغ انتقل العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الوسط، والمقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول، وعددهم 5 أشخاص، وهم ميكانيكي وشقيقيه وأبناء شقيقه، وبين طرف ثاني وهم، سائق وزوجته و4 من أقاربه، كما تبين أن سبب المشاجرة نزاع على حيازة ورشة ميكانيكا، ملك للسائق، ومستأجرة لوالد الميكانيكي، الذي توفى مؤخرًا.

سبب المشاجرة

وتبين أنه عقب وفاة والد الميكانيكي المستأجر للورشة، أراد السائق صاحب المحل إنهاء العلاقة الإيجارية، فتعدوا على بعضهم البعض بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء، مما أدى إلى وفاة الميكانيكي وإصابة السائق، وتم ضبط طرفي المشاجرة وضبط 2 سلاح أبيض، وحرر المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة، بلاغا بالواقعة.

ضبط تاجري مخدرات في البحيرة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عنصرين إجراميين بالبحيرة بحوزتهما 192 طربة من مخدر الحشيش وزنها 19,200 كيلوجرام، ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

البداية كانت عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، نشاط التشكيل العصابي الذي اتخذ من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحا، لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب ضبط المتهمين، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة، بقصد الإتجار، وأيدا ما جاء بالتحريات، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و350 ألف جنيه.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.