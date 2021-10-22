حبس المتهمين بمقتل موظف في مشاجرة بـ«الشوم» بكرداسة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهمين بقتل موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر معركة دامية نشبت بينه وبين 3 من جيرانه في منطقة كرداسة بسبب خلافات الجيرة.

وفوجئ أهل المجني عليه باعتداء المتهمين عليه بالضرب بـ«شومة» وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم؛ ما أدى لسقوطه على الأرض غارقًا في دمائه جراء الإصابات البالغة التي لحقت به ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، كما طلبت النيابة ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

اعترافات تفصيلية للمتهمين أمام جهات التحقيق

وأدلى المتهمون خلال جلسة تحقيق بأقوال تفصيلية حول الواقعة، مشيرين إلى أنهم تبادلوا الاعتداء مع المجني عليه، وآخرين من أفراد أسرته، مما أسفر عن مقتله بسبب خلافات متعلقة بالجيزة.

بلاغ بمشاجرة في كرداسة

بداية تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من الأهالي إلى قسم شرطة كرداسة، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين مقيمين بنفس المنطقة، ما أدى إلى مصرع موظف بهيئة الطرق إثر الإصابات التي تلقاها من المتهمين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

التحريات الأولية

وبعمل التحريات الأولية من جانب الأجهزة الأمنية وسؤال الجيران والشهود الذين تصادف وجودهم حال نشوب المشاجرة، اتضح أن المتهمين افتعلوا مشاجرة مع المجني عليه؛ مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم «شومة، 3 سكاكين»، ما أدى لإحداث إصابات متعددة بالمجني عليه، وهي عبارة عن طعنات نافذة وكدمات أدت إلى وفاته.

كما كشفت التحريات أن المتهمين وعددهم 4 أشخاص «حلاق و3 من أبنائه»، اعتدوا على 3 أفراد، وهم موظف بهيئة الطرق، والذي لقي مصرعه، وشقيقه الذي يعمل سائقًا، ونجل الأخير.

سبب المشاجرة

وأوضحت التحريات، أن الخلاف نشبت بسبب إيقاف أحد المتهمين سيارته أمام منزل «المجني عليه»، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، واحتد الخلاف لاستخدام أسلحة بيضاء من جانب الطرف الثاني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نظرا لخلافات الجيرة بينهم، وتم إخطار جهة التحقيق لمباشرة التحقيقات.