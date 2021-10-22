مصرع طفل سقط من الطابق الرابع أثناء اللهو بالهرم

لقى طفل 7 سنوات مصرعه بعد سقوطه من شرفة الشقة بالطابق الرابع أثناء اللهو بعدما اختل توازنه، وأصيب بكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي تسبب في مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بسقوط طفل من علو بالعقار رقم 4 بمنطقة منشأة البكاري بالهرم، وتبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العقار محل الواقعة مكون من 6 طوابق.

سقوط الطفل من الطابق الرابع

كما تبين سقوط الطفل المدعو «محمد.م.خ»، البالغ من العمر 7 سنوات، ومقيم بدائرة القسم، من شرفة الشقة بالطابق الرابع، ونتج عن سقوطه وفاته في الحال، متأثرًا بكسور متفرقة في الجسد ونزيف داخلي، وتم نقله إلى مستشفى الهرم.

لم تتهم الأسرة أحدا بالتسبب في الواقعة

وعقب سؤال والدته «ابتسام.ر»، 31 عاما، ربة منزل، ووالده «محمود.خ»، 32 عامًا، ويعمل نجارا، قررا بأنه أثناء تواجد نجلهما رفقة جدته وقيامه باللهو اختل توازنه وسقط بالشارع وحدثت الوفاة، ولم يتهما أحدا بالتسبب في الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة.