مصرع طفل غرقا في ترعة بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا، إثر سقوطه بترعة «الحاكمي»، أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود بلاغا لمركز شرطة المنشاة من المدعو «فراج.ط.ح»، 47 سنة عامل ويقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله الطفل «محمد»، 5 سنوات ويقيم بذات الناحية على حافة ترعة الحاكمي أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه.

انتشال الجثة بمعرفة الأهالي

تم انتشال الجثة بمعرفة أهليته وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.