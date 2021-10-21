مصرع طفل سقط من الطابق الثاني بمنزل أسرته في الشرقية

لفظ طفل يبلغ من العمر سنتين ونصف أنفاسه الأخيرة، قبل قليل، داخل قسم العناية المركزة بمستشفي مشتول السوق، في محافظة الشرقية، اثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، ونزيف بالمخ، نتيجة سقوطه من الطابق الثاني من شرفة منزل أسرته الكائن ببندر مشتول السوق.

إخطار مدير أمن الشرقية بمصرع طفل سقط من البلكونة

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى العميد محمود إبراهيم، مأمور المركز، من مستشفي مشتول السوق، باستقبال الطفل «إياد م.»، يبلغ من العمر سنتين ونصف، وتم حجزه داخل العناية المركزة، لكنه توفى فور دخوله متأثراً بإصابته بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد ونزيف على المخ.

الأمن ينتقل إلى مكان البلاغ ويتحرى عن الواقعة

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز مشتول السوق إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرة الطفل المتوفي، تبين أنه سقط أثناء لهوه في البلكونة الخاصة بمنزلهم، في مدينة مشتول السوق، من الطابق الثاني، وكان فاقداً للوعي، حيث تم احتجازه بغرفة العناية المركزة، إلا أنه توفى متأثراً بإصابته بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسد، وبالتحري عن الواقعة تبين صحتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بمراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان حال وجودها، وتسليم جثة المتوفي إلى ذويه، بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وانهاء إجراءات تصريح الدفن، وقدمت النيابة العامة التعازي لأسرة الطفل المتوفي.