مصرع طفل سقط من أعلى منزله بقرية «المعركة» في البحيرة

لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية المعركة، بمركز بدر بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة.

استقبال جثة طفل سقط من أعلى مدرسة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية المعركة التابعة لذات المركز، وحُرر المحضر اللازم.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «تميم أحمد محمد محمد سنتين»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سائق وإصابة اثنين

وفي خبر آخر، كان سائق قد لقى مصرعه، وأصيب شخصان آخرين بجروح متفاوتة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وذلك على الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بتصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بطريق مصر- اسكندرية، الزراعي، بنطاق مدينة دمنهور، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وعمل الإسعافات الأولية للمصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة حامد حمدان محمد عبد الرحمن، 41 سنة، مقيم بميت غمر، فيما أصيب كريم محمد أحمد عبد الله عيسى، مقيم بمركز كوم حمادة، وعبد الله محمد شعبان النحراوي، تباع سيارة النقل، مقيم بكفر الزيات.

وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.