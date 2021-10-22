انتعاشة فنية لـ«أحمد زعيم».. يشارك في 5 أغنيات أبرزها مع راغب علامة

قال الملحن أحمد زعيم، اليوم الجمعة، إنه يتعاون مع الفنان راغب علامة في عمل جديد، وهو أغنية «ليه سايبني»، كلمات أحمد قطوط، وتوزيع جون ماري رياتشي، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

رامي جمال يتعاون مع أحمد زعيم

وأشار الملحن أحمد زعيم، في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يتعاون مع الفنان رامي جمال، في أغنية جديدة من كلمات أحمد حسن راؤول، وتختلف عن الموجود في السوق حاليا.

أحمد زعيم يتعاون مع نوال الزغبي في 5 أغنيات

وتابع أحمد زعيم، أنه يتعاون مع الفنانة نوال الزغبي في 5 أغنيات جديدة، قائلاً: «تعاونت مع الفنانة نوال الزغبي من خلال 5 أغنيات، تم طرح اثنين منها، وباقي 3 تطرحها قريباً على طريقة السينجل».

زعيم يتحدث عن أغنياته الجديدة

وعن أسماء أغنياته الجديدة، أشار زعيم إلى أن المطرب يكون محتفظا باسم الأغنية، وهذا من حقه، قائلاً: «مطرب كل أغنية يكون محتفظ باسم أغنيته، وهذا من حقه، ومن المقرر طرح الأغنيات قريباً».