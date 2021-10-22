ديو غنائي يجمع عمر كمال وعبد الباسط حمودة: «ضيعنا»

كشف المطرب عمر كمال عن تعاون جديد يجمع بينه وبين الفنان عبد الباسط حمودة، في أغنية جديدة ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عمر كمال وعبد الباسط حمودة في ديو غنائي

نشر عمر كمال صورة بوستر الأغنية الذي ظهر فيها بصحبة عبد الباسط حمودة، متخذين «لوك وستايل» لم يظهرا به من قبل، وكشف البوستر عن اسم الأغنية التي تحمل عنوان «ضيعنا».

كما أن عمر كشف خلال المنشور الذي نشره عبر صفحته الخاصة، أن الأغنية ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلًا: «استنوا كليب ضيعنا بعد أيام».

حفلات عمر كمال خارج مصر

يذكر أن عمر كمال يستعد خلال الأيام المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية أولها ستكون يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر في برشلونة بأسبانيا.

أما ثاني الحفلات الخاصة بجولته في الخارج فستكون يوم الخميس المقبل الموافق 28 أكتوبر في تركيا.

وكان انتهى عمر كمال مؤخرًا من تسجيل حلقة جديدة مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الحياة وخلال الحلقة كشف عمر عن كثير من أسرار حياته وعن بداياته مع الفن ومشوار النجاح الذي حققه.

كما رد عمر خلال الحلقة لأول مرة عن كثير من الخلافات التي حدثت مؤخرًا ورأيه في كثير من الأمور الفنية.