مصدر أمني ينفي أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي حول أوضاع السجون
كتب:
محمد بركات
09:00 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً مزاعم حول الأوضاع بالسجون، مؤكداً أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.
مساعٍ دائمة لأبواق «الإخوان» لإثارة البلبلة والشائعات
وأوضح المصدر أن هذا يأتي في إطار المساعي الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات.