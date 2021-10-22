رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر أمني ينفي أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي حول أوضاع السجون

كتب:

محمد بركات
09:00 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً مزاعم حول الأوضاع بالسجون، مؤكداً أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

مساعٍ دائمة لأبواق «الإخوان» لإثارة البلبلة والشائعات

وأوضح المصدر أن هذا يأتي في إطار المساعي الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات.

اقرأ المزيد:

مصدر أمني يكشف حقيقة رسائل نزلاء السجون بشأن المصالحة مع الدولة

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض بنوك أجنبية لوقائع نصب بـ3 ملايين جنيه

«الداخلية» تعلن إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لإجراء أعمال صيانة

حصاد الداخلية خلال 24 ساعة: تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وضبط 278 قضية مخدرات