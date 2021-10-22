مصدر أمني ينفي أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي حول أوضاع السجون

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً مزاعم حول الأوضاع بالسجون، مؤكداً أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

مساعٍ دائمة لأبواق «الإخوان» لإثارة البلبلة والشائعات

وأوضح المصدر أن هذا يأتي في إطار المساعي الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات.