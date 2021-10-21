حصاد الداخلية خلال 24 ساعة: تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وضبط 278 قضية مخدرات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، بجميع مديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 201 قطعة سلاح ناري و278 قضية مخدرات، وتنفيذ 84 ألف و606 حكم قضائي متنوع.

وجهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

الأسلحة النارية وتنفيذ الأحكام

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط عدد 201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 177 متهم، وجاءت على النحو التالي: «11 بندقية آلية، و33 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و148 فرد محلى، و235 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و251 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام نفذ 84 ألف و606 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: «361 حكم جناية، و25 ألف و655 حكم حبس جزئي، و4386 حكم حبس مستأنف، و42 ألف و694 حكم غرامة، و(11 ألف و510» مخالفة.

قضايا المخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 278 قضية مخدرات بحوزة 295 متهم، ضُبط خلالها الآتي: «كمية من مخدر البانجو وزنت (29٫668 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (11٫297 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (5٫697 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (1٫154 جرام)».

كما ضبط أيضًا في مجال قضايا المخدرات: «كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫070 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (547 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (350 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (200 جرام)، وكمية من مخدر الأيس وزنت (83 جرام)، وعدد (2757) قرص مخدر».

قضايا متنوعة

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (29) متهم.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (373) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26097) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين: فحص (68) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.