«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض بنوك أجنبية لوقائع نصب بـ3 ملايين جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعرض بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل «أحد الأشخاص».

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية جرى الاستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة.

إخطارات بسرقة رصيد بطاقات ائتمانية

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أنه ورد لعدة بنوك عاملة بالسوق المصري إخطارات سرقة رصيد بطاقات إئتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرض تلك البنوك لخسائر.

جهود وزارة الداخلية: وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية

وأسفرت جهود البحث الجنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة» إذ قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية باسم شركته التي أنشأها استكمالاً للشكل الاحتيالي والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وقام المتهم بالإعلان على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية مقابل الاتفاق مع بعض سارقي البطاقات الإئتمانية «الهاكرز» من خارج البلاد للاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق احتيالية، واستخدم تلك البيانات في إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركته المشار إليها.

ويقوم المتهم بتحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث يقوم بسحب تلك المبالغ واقتسامها فيما بينه وبين سارقي البطاقات الائتمانية من خارج البلاد «الهاكرز» بالاتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم ويجرى إرسال باقي المبالغ المستولى عليها إلى سارقي البطاقات الإئتمائية عن طريق محافظ إلكترونية يجرى إنشاؤها من قبلهم لتلقي تلك المبالغ.

بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة لعدة بنوك أجنبية

وبتكثيف التحريات تبين تمكن المتهم خلال الـــ 3 أشهر الماضية من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكتروني بمبالغ مالية بقيمة (3) ملايين جنيه، تفُيد قيام أصحاب تلك البطاقات بشراء برامج حاسب آلي وتطبيقات خاصة بالرعاية الطبية والصحية.

ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة جرى ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته، 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي كالتالي: «تطبيق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين – مواقع ومجموعات هاكرز عالمية يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني التي جرى الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة».

ضبط كمية من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

كما جرى ضبط كمية من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ومحادثات بين المتهم وآخرين من دول أجنبية تفيد قيامه بشراء بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المسروقة، وبوابات دفع إلكتروني منسوبة لعدة شركات، وتطبيق لمحفظة مالية إلكترونية المستخدمة في إجراء تحويلات مالية للعملات الافتراضية «بيتكوين» بين المتهم وشركائه بالخارج.

وضبط كمية من الفواتير الشرائية «المزورة» منسوبة إلى إحدى الشركات الطبية تفيد قيام أصحاب البطاقات المستولى عليها فى الحصول على خدمات طبية من شركته.

وبمراجعة البنوك المتعاقدة مع شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع المتهم، تبين ورود اعتراضات من البنوك الأجنبية على عمليات شرائية التي تمت على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم بموجب بطاقات دفع إلكتروني.

المتهم يعترف بنشاطه الإجرامي

كما أقرت إحدى شركات الدفع الإلكتروني بقيام المتهم في خلال 3 أيام بإجراء (18) عملية شرائية «أون لاين» بموجب بطاقات أجنبية مسروقة واستيلائه على مبالغ مالية بقيمة (500) ألف جنيه مصري، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.