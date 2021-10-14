تعرف على القنوات الناقلة لمهرجان الجونة اليوم

ينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في السابعة مساء اليوم، وهو الحفل الذي ينتظر العديد من الجمهور متابعاته ومشاهدته لحظة بلحظة ويبحثون عن القنوات الناقلة للمهرجان اليوم، خاصة أنّه يضم كوكبة كبيرة من الفنانين والفنانات، الذين يحرصون على مشاركة كل ما يحدث في فعاليات المهرجان مع جمهورهم أولا بأول.

القنوات الناقلة لمهرجان الجونة اليوم: ON E الناقل الحصري للمهرجان

وردا على تساؤلات المواطنين بشأن القنوات الناقلة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي اليوم، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنّ قناة oN E ستكون الناقل الحصري لفعاليات حفل انطلاق المهرجان، ومع هذا الإعلان زادت عمليات البحث عن تردد القناة، وكذلك طريقة استقبالها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

1) تردد القناة

ويمكن الوصول إلى قناة ON E، الناقلة لمهرجان الجونة اليوم، من خلال الولوج للقمر الصناعي المصري نايل سات بإدخال البيانات التالية:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2) خطوات استقبال القناة

إذا كان جهاز استقبالك لا يضم قناة ON E، الناقلة لمهرجان الجونة اليوم، بين قائمة قنواتك، فإليك طريقة استقبال القناة من خلال اتباع الخطوات التالية :

1) الدخول إلى القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال الريسيفر menu.

2) اضغط على زر تثبيت installation.

3) اختر القمر المصري نايل سات NILE SAT ضمن مجموعة الأقمار الدرجة على جهاز الاستقبال.

4) اكتب التردد الخاص بالقنوات في خانة التردد.

5) ادخل معدل الترميز.

6) الضغط على كلمة بحث أو SCAN.

وتعد هذه هي الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي جاءت تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية»، وجاء السبب وراء هذا الشعار على موقع المهرجان الرسمي، أنّ المهرجان وإدارته بذلا أقصى الجهود، لدعم مختلف القضايا الإنسانية، والتي جاءت على رأسها شؤون اللاجئين وتمكين المرأة والاستدامة.

وذكر المهرجان أيضا أنّ المهرجان أيضًا تعاون مع العديد من المؤسسات منها يونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة ساويرس، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة.