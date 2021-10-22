فتاة تنهي حياتها شنقا في بولاق الدكرور.. والأسرة تكشف التفاصيل «صور»

أنهت فتاة سودانية حياتها شنقا داخل منزلها ببولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مأمور قسم الشرطة إخطارا من مستشفى القصر العيني بوصول فتاة جثة هامدة، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى؛ تبين العثور على جثة فتاة تدعى «بدرية» في بداية العقد الثالث من عمرها، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، ولا توجد ثمة إصابات في أنحاء الجسم المختلفة.

تفاصيل شنق فتاة داخل حجرتها

وكشفت التحريات، أن أسرة الفتاة دخلت عليها حجرة نومها وتم العثور عليها معلقة في سقف الحجرة بواسطة حبل، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى القصر العيني في محاولة لإنقاذها، وبالكشف عليها تبين أنها فارقت الحياة، وبسؤال أسرتها أكدت أنها في الفترة الماضية كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، وتميل للعزلة والجلوس بمفردها داخل حجرة نومها، والتي شهدت الواقعة.

وأشارت الأسرة إلى أنها يوم الخميس الماضي، ظلت لفترة طويلة داخل حجرة نومها، وبفتح الغرفة عثروا عليها معلقة بواسطة حبل في سقف الحجرة.