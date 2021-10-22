أخبار البحر الأحمر: قافلة طبية مجانية وانتخابات نادي الرياضات البحرية

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أحداثا هامة اليوم، كان أبرزها بدء أعمال قافلة طبية مجانية من أطباء جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر بمستشفي الغردقة العام، التي تستمر حتى الخميس المقبل، كما تستضيف مدينة الغردقة غدا السبت انتخابات مجلس نادي الرياضات البحرية بالغردقة، التي يتنافس فيها 25 عضوا تحت إشراف قضائي كامل.

قافلة طبية بالمجان بمستشفى الغردقة العام

ويستضيف مستشفى الغردقة العام، قافلة مكونة من أطباء كلية الطب بجامعة الزقازيق، طبقا لبروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر وجامعة الزقازيق، وتضم عددا من الأطباء والاستشاريين في تخصصات علاج الأورام وجراحة الأورام والجراحة العامة وجراحة الكبد والجهاز الهضمي وجراحة القلب والصدر وجراحة المسالك البولية والأطفال وجراحة التجميل والتخدير والرعاية المركزة، حيث تقدم القافلة خدماتها للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار جهود المحافظة ووزارة الصحة بتوفير الرعاية والخدمات الطبية.

25 مرشحا في منافسة انتخابية بنادي الرياضات

وشهدت مدينة الغردقة، استعدادت لإجراء انتخابات مجلس نادي الرياضات البحرية، المقرر خوضها غدا السبت تحت إشراف قضائي كامل، وتحت متابعة لجان من إدارة الهيئات بالشباب والرياضة، برئاسة فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ويخوض انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة 25 مرشحا بواقع 3 على مقعد الرئيس و3 على مقعد نائب الرئيس و2 على مقعد أمين الصندوق و11 يتنافسون على خمسة مقاعد فوق السن و4 على مقعدين تحت السن.

مطار مرسى علم الدولي يستقبل آلاف السائحين

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي 18 رحلة طيران غدا السبت، تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من بينها أولى رحلات السياحة الإيطالية، بواقع رحلتين من مطارات فيرونا وبولَونيا بإيطاليا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.