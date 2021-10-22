أخبار البحر الأحمر.. استقبال آلاف السائحين وإطلاق قافلة دعوية بالغردقة

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، الخميس، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، أهمها عودة المنشآت الفندقية للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وفي نفس السياق استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم أكثر من 15 ألف سائح، عبر 100‪ رحلة طيران قادمة من دول أوروبية، كما أطلق الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فعاليات أول قافلة دعوية بالغردقة لواعظات الأزهر لدعم استراتيجية الدولة فى بناء الوعى المجتمعى وذلك من مجمع الإعلام بالغردقة

فنادق البحر الأحمر تعمل بكامل طاقتها منذ جائحة كورونا

تعود الفنادق والمنتجعات والمنشأت السياحية بالبحر الأحمر بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لأول مرة منذ جائحة كورونا، وذلك عقب تلقى غرفة المنشآت الفندقية خطابا من مكتب مساعد وزير السياحة، يفيد أن وزارة السياحة والآثار قررت السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

شهد مطارا الغردقة ومرسى علم، ارتفاع معدلات وصول الرحلات السياحية، حيث استقبل المطاران نحو 15ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، بينها 90 رحلة بالغردقة و10 بمرسى علم.

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يطلق فعاليات أول قافلة دعوية بالغردقة

أطلق الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الخميس، فعاليات أول قافلة دعوية بالغردقة لواعظات الأزهر، لدعم استراتيجية الدولة فى بناء الوعي المجتمعي، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتأتي انطلاقا من اهتمام الأزهر الشريف بإطلاق مثل هذه القوافل النوعية وانطلاقا من رؤية الأزهر الاستراتيجية بشمول الجانب الدعوى والتوعوى.