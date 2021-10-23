تفاصيل عملية السطو على مقر شركة بالمقطم.. السر في «شعلة نار»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل السطو على مقر إحدى الشركات بالمقطم، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة هم 3 متهمين يتزعمهم حداد يدعى «أ.م» 33 سنة، وأنه كان قد توجه للشركة منذ شهر للقيام بعمل تركيبات لحام وحدادة، وخلال عمله شاهد خزينة الشركة، فقرر سرقتها.

ضائقة مالية

ووفقا للتحريات، كان المتهم يمر بضائقة مالية، وحاول الاقتراض دون جدوى، فقرر الاستعانة باثنين من زملائه، وهما عاطلان، وتوجهوا للشركة بهدف سرقة الخزينة التى كان يعلم الحداد أن صاحب الشركة يحتفظ بداخلها بمبالغ مالية كبيرة، وأنه يغادر الشركة مع جميع الموظفين فى الساعة السادسة من مساء كل يوم.

شعلة لحام

وحسب ما أدلى به المتهمون في اعترافاتهم، فقد قاموا بتسلق مواسير الصرف الصحى، ثم قاموا بكسر شباك الحمام وتمكنوا من دخول الشركة ثم قاموا بدخول الغرفة الموجود بها الخزينة، وفتحوها باستخدام شعلة اللحام، واستولوا على ما بداخلها من أموال.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة، محل البلاغ مقيم بمحافظة الجيزة، والذي قرر أنه حال حضوره للشركة عمله، اكتشف كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

3 متهمين وراء السرقة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بأعمال حدادة بالشركة محل الواقعة منذ فترة، وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل خزينة الشركة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين وتوجهوا للشركة، وتمكنوا من الدخول بأسلوب «التسلق وكسر الشباك»، وقاموا بكسر الخزينة، والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من داخلها، ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين الآخرين، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم جميعا، ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما أضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه صاحب الشركة، اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.