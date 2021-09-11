«كنا هنسرق الخزنة عشان نسدد قرض».. كواليس محاولة السطو على بنك في قنا

«كنا واخدين قرض من البنك، ومعرفناش نسدد، والبنك هيحبسنا».. بهذه الكلمات كشف عاطل يدعى «ي.و» 33 سنة، وشريكه «أ. م» 34 سنة، كواليس قيامهما مع شريك ثالث، بالسطو على بنك في نجع حمادي بقنا لسرقة الخزينة، من خلال تحطيم حائط البنك من الخارج.

المتهمان: كنا هنسرق الخزنة عشان ندفع للبنك فلوسه

وشرح المتهمان كواليس عملية السطو، حيث كانا قد حصلا على قرض من البنك منذ عام تقريبا، لشراء سيارة نقل، لكنهما تعثرا فى السداد، وهددهما البنك بالسجن والحجز، فقررا سرقة البنك نفسه بعد علمهما بنقل خزينته لحجرة مطلة على الشارع، كمقر مؤقت للخزينة، فحاولا إحداث فتحة فى الحائط والدخول لسرقة الخزينة، لكن الطرقات لفتت انتباه الحراس.

صوت التكسير جذب الحراس وفتحة 10 سم

ووفقا للتحريات التى باشرها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، فإن صوت تكسير الحائط الخارجي لصالة البنك والمتواجدة بها خزينة البنك بصفة مؤقتة، جذب انتباه الحراس فتوجهوا لمصدره وشاهدوا 3 أشخاص، أحدهم يقوم بمحاولة تكسير حائط البنك من الخارج والأخران تواجدا أعلى السور الخارجي.

وأحدث المتهمون فتحة بقطر 10 سم بالحائط باستخدام «أجنة وشاكوش ومفك وحبل»، وتمكنت القوات من ضبط أحدهم عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط وهروب الآخران دون أن يتمكنوا من الدخول أو سرقة أى شئ.

التحريات: المتهمون حاولوا سرقة البنك لدفع قرض

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا إلى تحديد المتهمين الهاربين وهما عامل وسائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب اقتراضهما مبلغا ماليا من البنك وعجزهما عن سداده، فعقدا العزم على سرقة البنك بالاشتراك مع الثالث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية.