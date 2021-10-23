تفاصيل مداهمة 6 مصانع مخلل وعصائر في الشرقية.. العثور على منتجات سامة 

كشفت تقارير الفحص المبدئي التى أجرتها الجهات المعنية لمنتجات 6 مصانع، غير مرخصة «بير سلم»، بالشرقية، داهمها الأمن خلال الأيام الماضية، أن تلك المصانع تقوم بإنتاج كميات كبيرة من المخللات والعصائر وملح الطعام، وأن جميع تلك المنتجات مغشوشة وتصيب بالتسمم وغير مطابقة للمواصفات.

6 مصانع بير سلم

ووفقا للتحريات فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة برواج منتجات بالأسواق مثل العصائر والملح وزيوت الطعام والمخللات، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، فتم تعقب مصدرها، وتبين أنه يتم إنتاجها من جانب 6 مصانع تعمل بدون ترخيص.

منتجات مغشوشة

تمت مداهمة المصانع، وتبين أنها تعمل فى مبان غير مجهزة، وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وأن منتجاتها من الزيوت والمخللات والعصائر والخل غير مطابقة للمواصفات، ومصنعة من مواد رديئة ومضرة، وأن أصحاب المصانع يروجونها بأسعار زهيدة، ما تسبب فى رواجها بشكل كبير بين المواطنين.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة عقب تقنين الإجراءات، من استهداف وضبط 6 مصانع عشوائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، يتم من خلالها تصنيع وتعبئة المخللات وإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية وتدوير المخلفات فى تصنيع المنتجات البلاستيكية، وإنتاج زيوت الطعام والمواد الغذائية وملح الطعام تمهيداً لطرحها بالأسواق.

ضبط 145 طنا

وبلغ إجمالى المضبوطات 145٫5طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية «ملح طعام وخل وزيوت وعصائر ومخللات»، مجهولة المصدر، و9 أطنان مواد خام، ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية، و10٫35 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهيمن للنيابة التى تولت التحقيق.