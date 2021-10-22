ضبط 6 مصانع دون ترخيص ومخازن مستلزمات زراعية مغشوشة بالشرقية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 6 مصانع عشوائية دون ترخيص بمحافظة الشرقية، يتم من خلالها تصنيع وتعبئة المخللات وإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية وتدوير المخلفات في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وإنتاج زيوت الطعام والمواد الغذائية وملح الطعام، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

مواد غذائية ومنتجات بلاستيكية وأدوات منزلية

وبلغ إجمالي المضبوطات 145.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية «ملح طعام، خل، زيوت، عصائر، مخللات مجهولة المصدر»، و9 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية، و10.35 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر.

مخصبات زراعية مجهولة المصدر

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبط «مطبعة، 2 مصنع، شركة» دون ترخيص، ويتم من خلالهم إنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة في تصنيع المنظفات المنزلية والمستلزمات البلاستيكية وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية وطباعة الملصقات والأوراق والعبوات الورقية، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 93.9 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات منزلية مجهولة المصدر مُعدة للتداول، و120 طن مواد خام ومنتج نهائي منتجات ورقية وبلاستيكية وأحبار مجهولة المصدر، و4 طن مواد خام تُستخدم في تصنيع المستلزمات الطبية البلاستيكية مجهولة المصدر و1000 وحدة لمستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.