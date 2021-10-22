«الزراعة»: التعدي على الأراضي خط أحمر.. وإحالة المقصرين للتحقيق

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تعليقًا على استبعاد مسؤولين في وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، بسبب تورطهم في الاستيلاء على الأراضي الزراعية، إن الدولة لديها خطة واضحة للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتعمل على توسعة وزيادة المساحة المنزرعة، وتحاول تعظيم إنتاجية الفدان، للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وهذا يعود بالنفع على المواطن المصري، كما تحدث عن أزمة أسعار البيض ونية الوزارة لإدراجه ضمن البورصة السلعية من أجل ضمان سعر عادل.

لا يمكن التفريط في الأراضي الزراعية

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الرقعة الزراعية المصرية من أجود الأراضي الزراعية على مستوى العالم، ولا يمكن التفريط فيها أبدًا، وتكلفة استصلاح فدان أرض جديد حوالي 250 ألف جنيه، والدولة تنفق كل هذه المليارات لكي تحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ولذلك لن تفرط في الأرض المتاحة حاليًا، مشددا: «الأمر كدة يحتاج وقفة، ولذلك فإن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، وهذه قرارات واضحة، وهناك إجراءات رادعة والإحالة للنيابة العسكرية لمن يتعدى على الأراضي الزراعية، أما الموظفين المقصرين في عملهم فيجري استبعادهم، ثم التحقيق معهم».

المواطنون يدركون جيدًا أهمية الرقعة الزراعية

وأعرب المتحدث باسم وزارة الزراعة عن شكره للشعب المصري الذي يتجاوب مع قنوات التواصل مع الوزارة، مشددًا على أن المواطن المصري يدرك جيدًا قيمة الرقعة الزراعية وأهمية الحفاظ عليها، وأنها مصدر الغذاء بالنسبة له، وبالتالي تصلهم شكاوى كثيرة جدًا، تُحال إلى المختصين، وبعدها تُتخذ فيها إجراءات رادعة تجاه أي شخص يعتدي على الرقعة الزراعية، لأن هذه أرضنا وخير البلد.

حل أزمة البيض

أما عن أزمة أسعار البيض، فأشار إلى أن هناك أزمة عالمية ولكن الدولة لديها استعدادات كبيرة، وسيكون هناك إنتاج يكفي استهلاك المواطنين، والوزارة تعمل على تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين لتخفيض الأسعار، كما سيجري إدراج البيض ضمن البورصة السلعية لضمان وجود سعر عادل للبيض.