استبعاد مسؤولين بالدقهلية لتقصيرهم في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أصدر السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بإنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكذلك مدير الإدارة الزراعية بميت غمر، ومدير المكتب الزراعي بناحية «هلا» التابعة لإدارة ميت غمر الزراعية، نتيجة لتقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية

وكان «القصير» قد تلقى شكاوى من بعض المواطنين، عن حالات بناء على الأراضي الزراعية بناحية «هلا» ميت غمر، وعلى الفور كلف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإزالة التعديات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

لا تهاون في منع التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون في منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لأي أعمال تشوين أو مواد بناء، وتحرير محاضر مخالفة بالرقم القومي، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مضيفا أنه سيتم استبعاد أي مسئول من منصبه يتقاعس عن أداء عمله.