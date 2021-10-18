سباق زمني لإنهاء تعديات الأراضي الزراعية: يستهدف الوصول لـ3.5 مليون فدان (فيديو)

تبذل الحكومة جهودًا كبيرة منذ سنوات لمواجهة التعديات على أراضي الدولة، سواء الأرض الصحراوية أو الأرض الزراعية بعد فترة طويلة عانت فيها من تلك التعديات والبناء والتجريف للمسطحات الخضراء التي تقلصت بسبب ذلك.

جاء ذلك ضمن تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، بعنوان «الدولة تسابق الزمن لإنهاء التعديات على الأراضي الزراعية»،

مساحة الأراضي الزراعية تخطت 10.3 مليون فدان

وكان أحد الأسباب التي اعتمدت عليها الدولة هو إزالة تلك التعديات بعد فتح باب التصالح والعمل على زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 3.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث إن مساحة الأراضي الزراعية في مصر تخطت 10.3 مليون فدان سواء الأراضي القديمة أو الجديدة التي تمّ استصلاحها.

كما تمّ الإعلان عن إزالة 3.267 حالة تعدٍ حتى الآن منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية والجسور خلال 6 أشهر، أثناء حضوره احتفال افتتاح مصرف «بحر البقر» يوم 27 سبتمبر الماضي.

إزالة 3.267 حالة تعدٍ في أقل من شهر

وتسعى الدولة إلى منع التعدي على الأراضي الزراعية ووقف الطريقة العشوائية في البناء التي خلفت مشكلة كبيرة في تناقص المساحة الخضراء بدلتا مصر.

ومن جهتها، أكّدت الإعلامية بسنت الحسيني، أنَّ مصر غنية بتربتها المميزة التي تجعلها محاصيل مختلفة عن أي محاصيل في العالم، مثل القطن المصري، وبالتالي فإن البناء على الأراضي الزراعية يتسبب في حدوث خسائر كبيرة للدولة المصرية.