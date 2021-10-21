إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية غرب بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، قرار إزالة، اليوم، لحالتي تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 350 متر بالأراضي الزراعية بزمام قرية العواونة، وذلك حفاظاً على مساحة الرقعة الزراعية وعدم تبويرها ونفاذا للقانون.

رئيس مدينة بني سويف يقود حملة ميدانية لضبط وإيقاف مخالفات البناء بالمدينة

وفي سياق أخر، واصلت محافظة بني سويف جهودها في إزالة مخالفات البناء، وذلك من خلال تطبيق القانون، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة إزالات، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بسرعة ازالة التعديات بمحيط مدينة بني سويف وتنفيذ قرارات الإزالة، مع التشديد على المتابعة المستمرة لمنع تتكرارها.

وقاد المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، لشن حملة لضبط مخالفات البناء بنطاق المدينة، والتي أسفرت عن إيقاف أعمال صب وتسليح الطابق العاشر بأحد أبراج شارع الشبان وتطوير بناء بمنطقة الجزيرة المرتفعة، وبناء بالمهد بعزبة بلبل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظ بني سويف يوجه بالتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجه رؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل والتصدي في المهد لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وكذلك الوقوف على متطلبات القرى وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وفق الإمكانيات المتاحة.