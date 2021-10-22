«القومي للبحوث الفلكية»: «شهب الجباريات» تظهر بعد قليل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه اعتباراً من التاسعة مساء اليوم، تظهر شهب الجباريات وهي من الزخات المتوسطة، ويصل عددها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب.

القمر يمنع رؤية الشهب

وأضاف المعهد في بيان عاجل له، أنه سيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل.

وتابع: «تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء»، لافتاً إلى أن يوم 25 أكتوبر سيكون عطارد في أطول استطالة له، وتبلغ 18.4 درجة من الشمس وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس.

مشاهدة كوكب الزهرة

وأوضح أنه يمكن رؤيته باتجاه الشرق في الخامسة إلا عشرة دقائق صباحا، وخلال الشفق الصباحي حتى يختفي جراء شروق الشمس، مشيراً إلى أنه في 29 أكتوبر سيكون كوكب الزهرة في أطول استطالة له، وهي 47 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء المساء، ويمكن رؤيته باتجاه الغرب في الخامسة والربع خلال الشفق المسائي «الغسق»، وحتى غروبه في السابعة وأربعين دقيقة مساء تقريباً.