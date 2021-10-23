لو معاك 3 عملات بيتكوين هتبقى مليونير.. ممكن تشتري سيارة وبيت

شهدت التداولات على العملات الرقمية نشاطاً خلال الأيام الماضية، لتقفز الأسعار وتحقق عملة «البيتكوين»، العملة الرقمية الأشهر في العالم، مكاسب قوية ليصل سعرها إلى أكثر من 66 ألف دولار خلال التعاملات الماضية، بالتزامن مع إطلاق ثاني صندوق متداول لعقود مستقبلية لعملة بيتكوين في أميركيا.

سعر البيتكوين يقفز فوق 64 ألف دولار

وسجلت عملة البيتكوين، ارتفاعا يوم الأربعاء الماضي، بنسبة 3.25% ليصل سعرها عند 64.229 دولار للوحدة الواحدة، مقترباً من أعلى مستوى سجله في 14 أبريل الماضي، كان عند 64.895 دولارًا للوحدة، وبعد أن سجل مستوى 66.878 ألف دولار خلال التعاملات.

السعر الحالي للبيتكوين

وفي الوقت الحالي، فتتداول العملة الرقمية الأشهر في العالم «البيتكوين»، عند مستوى 60.618 ألف دولار للوحدة الواحدة بتراجع 3.95% في آخر 24 ساعة، لكنها ما زالت فوق مستوى 60 ألف دولار.

3 بيتكوين تساوي 2.8 مليون جنيه

ويعادل سعر البيتكوين الواحدة في الوقت الحالي نحو 953.963 ألف جنيه مصري، ليكون سعر 3 وحدات من البيتكوين يساوي 2.861 مليون جنيه، فإذا كنت تملك 3 بيتكوين في الوقت الحالي كان بإمكانك أن تقوم بشراء السيارة التي تحلم بها والمنزل الكبير في المنطقة التي تفضل السكن بها.

إطلاق أول صندوق أمريكي للعملات الرقمية

تم إطلاق صندوق بروشيرز لاستراتيجيات البيتكوين (ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO)) يوم الثلاثاء الماضي، وهو أول صندوق متداول أمريكي مرتبط بالعملات الرقمية، وهو يمثل بذلك علامة بارزة في هذا القطاع.

إطلاق صندوق Valkyrie

وشهد أمس الجمعة، إطلاق صندوق ثاني باسم Valkyrie ومن المفترض أن صندوق Valkyrie Bitcoin Strategy سيبدأ التداول في بورصة ناسداك اليوم الجمعة، حيث خططت الشركة للتداول تحت اسم BTFD، لكنها غيرت رمز الصندوق مرة أخرى إلى BTF.