سعر البيتكوين يقفز إلى 60 ألف دولار.. والسبب تغريدة

شهد سوق العملات الرقمية، انتعاشًا على مدار الساعات الماضية، وقفز سعر «البيتكوين»؛ أشهر عملة رقمية في العالم فوق مستوى 60 ألف دولار لأول مرة في ستة أشهر، لتقترب من أعلى مستوى لها، بالتزامن مع حالة التفاؤل والثقة بين المتداولين بشأن موافقة المنظمين الأمريكيين على إطلاق صندوق ETF للعملة المشفرة في البورصة وفقاً للعقود الآجلة.

القيمة السوقية للبيتكوين

وسجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفاعاً بنحو 1.7% خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتصل إلى 2.54 تريليون دولار، وتستحوذ «البيتكوين» على 1.13 تريليون وحدها، وفقًا لموقع «coinmarketcap»، لبيانات العملات المشفرة.

البيتكوين تسجل أعلى سعر في 6 أشهر

وارتفع سعر علمة البيتكوين بنسبة 4.43% في آخر 24 ساعة ليسجل مستوى 60.030 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ 18 أبريل الماضي، وارتفعت العملة بأكثر من 10% في آخر 7 أيام، وتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 63.5 ألف دولار.

إطلاق أول صندوق استثمار لتداول البيتكوين

ويترقب المستثمرون في سوق العملات المشفرة، الموافقة على إطلاق أول صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة للعملات الرقمية، في خطوة تشير إلى الحرص على أن التداول على الأصول الرقمية في إطار منظم يضمن أموال المستثمرين، حيث تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية «SEC» للسماح ببدء تداول أول صندوق ETF للعقود الآجلة لـ «بيتكوين» بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، وفقاً لوكالة بلومبرج.

تغريدة مكتب تثقيف المستثمرين

وجاءت ارتفاعات سوق العملات المشفرة، اليوم الجمعة، بعد قيام مكتب تثقيف المستثمرين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بنشر تغريدة تقول: «قبل الاستثمار في صندوق يحمل عقود بيتكوين الآجلة، تأكد من موازنة المخاطر والفوائد المحتملة بعناية»، وشهدت الأسعار في سوق العملات المشفرة قفزات ملحوظة بدعم من الإعلان عن هذا الصندوق الذي سيكون له دور في تسريع عملية اعتماد البيتكوين وتداولها.