تعرف على مواعيد تسكين طلاب المدينة الجامعية بالأزهر.. تبدأ الأحد

مع بدء العام الدراسي وانتظام الدراسة بالجامعات، كشفت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، عن مواعيد تسكين الطلاب، ووضعت جدول تسكين طالبات جميع الفرق النهائية والنقل.

ويحق لطلاب الوجه البحري السكن بالمدينة الجامعية لمن حصلوا على تقدير جيد «سكن عادي»، وطالبات الفرقة الثالثة والفرق النهائية بالوجه البحرى تقدير جيد «سكن اقتصادى».

مواعيد تسكين طلاب المدينة الجامعية بالأزهر

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ماتقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، جدول تسكين طلاب المدينة الجامعية بالأزهر، وفق بيان نشرته الجامعة عبر موقعها الرسمي.

يوم الأحد 24 أكتوبر، سيخصص لتسكين طالبات كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة.

يوم الاثنين 25 أكتوبر، لطالبات كلية الهندسة والعلوم والتمريض.

يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، فتم تخصيصه لطالبات كليات التجارة والتربية والدراسات الإسلامية والدراسات الإنسانية.

وتم تخصيص يوم الأربعاء 27 أكتوبر، للتخلفات من المراحل السابقة.

وشددت الجامعة على ضرورة الالتزام بمواعيد جدول التسكين، و طباعة استمارة الالتحاق بالمدن الجامعية واستكمال ملئ البيانات والتوجه إلى المدينة مع احضار صور عدد 4 شخصية، و عدد 2 صور بطاقة الطالبة، ولى الأمر، الضامن مع الاطلاع على الأصل، وصورة إيصال السداد من فورى.

محظورات على طلاب المدن الجامعية الابتعاد عنها

ووضعت المدن الجامعية لجامعة الأزهر عددا من المحاذير التي يجب الابتعاد عن ارتكابها لتجنب توقيع العقوبات التأديبية:

1- التأخير خارج المدينة بعد المواعيد المقررة للدخول.

2- إحداث ضوضاء بالمدينة ومرافقها.

3- الظهور بملابس تعتبر غير لائقة.

4- استعمال الكهرباء فى غير أغراض الإضاءة.

5- العبث بأثات المبنى بالمدن الجامعية أو إساءة استعماله.

6- من يرتكب أفعالا تزعج الآخرين كالتدخين فى الحجرة.

7- ضبط الطلاب وهم يحرضون على مخالفة تعليمات المدينة الجامعية.

وتنص القواعد واللوائح بالمدن الجامعية على أن يتم منح الطالب فرصة والتنبيه عليه في حال ارتكابه اخطاء، وفى حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة التأديبية إلى الحرمان من الإقامة بالمدينة.