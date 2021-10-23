طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة على جنوب لبنان

ألقى سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، عددا من القنابل المضيئة فوق بوابة فاطمة ومحلة العبارة، مقابل بلدة كفركلا، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء مرجعيون، في محافظة النبطية الواقعة في جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته قناة «إل بي سي» اللبنانية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، قالت في بيان لها، أمس الجمعة، إن وحدة من الجيش ستقوم اليوم السبت، بين الساعتين 8:00 صباحا و10:00 مساء، بإجراء رماية تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطينة للإعلام اللبنانية.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتقل جيش الاحتلال، أمس الجمعة، 3 فلسطينيين عقب الاعتداء عليهم، قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية نقلا عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدى على 3 فلسطينين قرب الحاجز العسكري، وجرى تقديم الإسعاف لهم من قبل الهلال الأحمر.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تسليم الفلسطينيين المعتقلين

وأضاف «جبريل»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت تسليم الفلسطينيين واعتقلتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».