وزيرة الثقافة تفتتح ملتقى المسرح الجامعي الأحد المقبل

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الثالثة لملتقى المسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل، والتي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، في السابعة مساء 24 أكتوبر الجاري، وذلك بالمتحف القومي للحضارة، والمقرر استمرار فعالياته حتى 30 من الشهر نفسه.

ويشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقي، وعلى رأسها الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبد العزيز، والكاتبة ضحي عاصي.

تكريم الفنان سمير غانم بملتقى المسرح الجامعي

ويكرم المهرجان هذا العام، مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، صلاح عبد الله، شيرين، فتحي عبد الوهاب والمخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.

ويشارك بالملتقى في دورته الثالثة، 12 عرضا مسرحيا؛ 10 عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، وذلك من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسياز

وتشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

مسابقات ملتقى المسرح الجامعي

وتشمل مسابقات الملتقى أيضا؛ مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.