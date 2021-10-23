عامل بمطعم كبابجي يقتل طفلا بالخطأ أثناء مشاجرة بالهرم

لقى طفل مصرعه، بعدما استقر في صدره سيخ حديدي، أثناء مشاجرة بين اثنين من العاملين داخل مطعم كبابجي بمنطقة الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المحضر إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة الطفل المجني عليه لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بـ الجيزة، بلاغا بوفاة طفل بعد وصوله مصابا بطعنة إلى مستشفى قصر العيني، وانتقلت قوة يقودها العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، إلى مكان الحادث بالهرم.

وتبين من التحريات، أن مشاجرة وقعت بين «شعبان.ج» عامل بمطعم كبابجي وزميله، وتصادف ذلك مع دخول الطفل المجني عليها «بلال» وتبين من التحريات الأولية أن المتهم، أصاب الأخير بطعنة في صدره بواسطة سيخ حديدي، عن طريق الخطأ، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، في محاولة لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.