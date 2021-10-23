انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين دون وقوع إصابات بسوهاج

انهار الجزء الأمامي لمنزل ببندر المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بسبب قدمه وتهالكه، ولم ينتج عن الواقعة اي إصابات، حيث تبين من الفحص أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن، ومسقوف بالجريد وأفلاق النخيل، وتم عمل كردون أمني على المنزل وإخلائه من قاطنيه، وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد ورود بلاغ من حسن محمد أحمد، 57 سنة عامل ويقيم بندر المنشاة بانهيار جزئي بمنزله، الكائن بشارع الخولي بندر المنشاه، أنتقل الى مكان الواقعة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب ومأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ البرى.

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن علي مساحة 142 مترا، وتبين وجود انهيار الجزء الأمامي للمنزل بمساحة 65 متر، والمنزل يقطنه المبلغ وأسرته، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات.

تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، بسؤال مالك المنزل، علل أن سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكها.

وأفاد فني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، أن المنزل صادر له رخصة هدم من قبل للوحدة المحلية بناء على طلب تقدم به الملاك، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.