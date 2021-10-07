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انهيار منزل جزئياً إثر انفجار أنبوبة في المنوفية (صور)

كتب:

إبراهيم الديهي
07:11 م | الخميس 07 أكتوبر 2021
جانب من آثار انفجار إسطوانة الغاز

جانب من آثار انفجار إسطوانة الغاز

للمرة الثانية خلال ساعة واحدة، أصيب شخص إثر إنفجار اسطوانة غاز في منزل بمنطقة «السلخانة القديمة»، بمدينه منوف، في محافظة المنوفية، مما أدى إلى تدمير واجهة المنزل، وانهياره بشكل جزئي، حيث جرى السيطرة على الحريق الناتج عن انفجار أنبوبة البوتاجاز، بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما انتقل إلى مكان الحريق عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

انتقال القيادات الأمنية والتنفيذية إلى محل الحريق

وأكدت الوحدة المحلية بمدينة منوف، في بيان لها، انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، كما انتقل إلى محل الواقعة وحيد عبدربه، رئيس مركز ومدينة منوف، والعميد محمد كوينة، مأمور مركز قسم منوف، إضافة إلى مندوبي شركة الغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بمدينة الباجور

وشهدت محافظة المنوفية، قبل ما يقرب من ساعة، انفجار اسطوانة غاز أخرى في مدينة الباجور، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولي والثانية والثالثة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي سرس الليان، كما تمت السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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