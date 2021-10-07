انهيار منزل مهجور من 3 طوابق جنوب الأقصر (صور)

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، انهيار منزل مهجور من الطوب اللبن مكون من ثلاثة طوابق، في منطقة جزيرة راجح التابعة لمركز إسنا جنوبي الأقصر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة برئاسة إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا لمتابعة الواقعة.

سقوط منزل مكون من ثلاثة طوابق

وفور إبلاغ مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بسقوط منزل مهجور بمنطقة جزيرة راجح التابعة للوحدة المحلية لقرية كومير بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وهو عبارة عن منزل من الطوب اللبن مكون من ثلاثة طوابق لم يسفر عن أية إصابات بين الأشخاص أو حتى المارة في الطريق.

وعقب تلقي البلاغ، انتقل إلى مكان الواقعة كل من رئيس الوحدة المحلية بكومير صالح غانم، فضلا عن المهندس محمد أبو الفضل، مدير الإدارة الهندسية باسنا، مسؤول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإسنا حسين نصر الدين، رئيس وحدة شؤون العضايمة، وتبين أن المنزل يملكه "ر.ط"، وهو مهجور ومكون من 3 طوابق.

حصر التلفيات جراء الحادث

أسفر الحادث عن انهيار المنزل بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضرًا رسميًا بالواقعة في مركز شرطة ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم تحرير وعمل معاينة وحصر مبدئي التلفيات الناتجة عن الانهيار.