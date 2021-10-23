خالد القاضي قائما بعمل عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارا بتكليف الدكتور خالد سعد سيد القاضي، الأستاذ بكلية التربية بقنا، ليقوم بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

السيرة الذاتية لـ«القاضي»

وشغل الدكتور خالد سعد من قبل منصب مدير مركز ذوي الاحتياجات بالجامعة، ثم وكيلاً لكلية التربية بقنا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعين «القاضي» وكيلاً لكلية التربية بقنا لشؤون التعليم والطلاب، ثم قائما بعمل عميد كلية التربية.

وللدكتور خالد سعد 23 بحثاً منشوراً في مجال الصحة النفسية والارشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من الدوريات المصرية والعربية، إضافة إلى 13 مشروعاً بحثياً لخدمة البيئة المحلية والعربية، وكتابين منشورين في مجال الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

طروب طلبة أمينا مساعدا لجامعة جنوب الوادي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا خلال الأسبوع الماضي، بتعيين طروب طلبة محمد، أمينا مساعدا لجامعة جنوب الوادي، بدرجة وكيل وزارة.

وذكر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه للمرة الأولى في تاريخ الجامعة تشغل سيدة منصب الأمين العام المساعد للجامعة.

وشغلت طروب طلبة العديد من المناصب الإدارية في الفترة الماضية التي تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاما، حيث بدأت بالعمل في المدن الجامعية كرئيس وحدة، ومنها إلى مكتبة كلية التربية ثم المكتبة المركزية، وبعدها عملت كرئيس قسم تنظيم وطرق العمل في إدارة التنظيم والإدارة، ومنها مديرا لإدارة الوافدين، ثم مديرا للتسجيل والدراسة بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.