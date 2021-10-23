رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين والخطوات.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل مهمة حجز اللقاح للمعلمين والانتهاء من تطعيمهم قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وقالت الوزارة في تقرير رسمي إن حجز لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية:

موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- اختيار خانة العاملين في التربية والتعليم

- ادخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول

- إرسال الوزارة رقم للتحقق يتكون من أربع أرقام على الموبايل ويجب إدخاله بشكل صحيح

- استكمال باقي البيانات والتي تتضمن تحميل صورة شخصية والموافقة على شروط تلقي اللقاح، وكذلك اختيار مكان التطعيم والمحافظة التي يتبعها الراغب في تلقى اللقاح

- تقوم الوزارة خلال 72 ساعة بإرسال رسالة تفيد بمكان وموعد التطعيم

شهادت معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت إن الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من المصريين بغرض السفر تكلفة اصدارها 1000 جنيه، وللأغراض أخرى 100 جنيه، والأجانب 10 دولارات حتى الآن، لافتة إلى أن شهادات كورونا غير قابلة للتزوير لأنها مزودة بباركود.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو الذهاب إلى طبيب، فهي تزول من تلقاء نفسها وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو إحمرار موضع التطعيم أو تكسير العضلات.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.