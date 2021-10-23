تفاصيل 4 وظائف في بنكي HSBC والتجاري الدولي.. تعرف عليها

أعلن بنكا HSBC والتجاري الدولي، عن حاجتهما لشغل وظائف خالية داخل تلك المؤسسات المالية، مشيرين إلى عدد من الشروط والمؤهلات، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة بنك HSBC

وعبر الموقع الرسمي لـ بنك HSBC، أعلن عن توافر فرصة عمل خالية بالبنك، وهي وظيفة مدير تطوير الأعمال الأول - التجارة العالمية وتمويل المستحقات - للعمل ضمن فريق البنك، بشروط على النحو التالي:

- معرفة خدمات ومنتجات GTRF.

- خبرة المبيعات السابقة هي PLUS.

- مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل والتفاوض والتحليل والعرض التقديمي.

- مهارات تنظيمية جيدة مع القدرة على تحديد الأولويات بشكل فعال والوفاء بالمواعيد النهائية الحاسمة.

- معرفة قوية بالائتمان والمخاطر بما في ذلك تقنيات التخفيف من المخاطر والقدرة على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء المحتملين.

- معرفة واسعة باتجاهات السوق والسوق والبيئة التنافسية والبيئة التنظيمية.

- مستوى عال من المعرفة التجارية.

- القدرة على التفاعل مع كبار المديرين التنفيذيين.

- مسؤول عن تحقيق المبيعات من خلال العملاء الجدد للبنك أو العملاء الجدد في التجارة.

- كشف وتقيم فرصة داخل السوق «حتى في حالة عدم وجود فرصة» ويتطابق مع الحل ضمن عرض GTRF الذي يلبي احتياجات محددة.

- تطوير مصادر دخل جديدة من خلال البحث بنشاط عن تحديد عملاء جدد وبيع حلول GTRF المبتكرة وبالتالي زيادة الربحية التجارية إلى أقصى حد.

- مسؤولية التسعير لضمان تلبية العوائد، ومراجعة والتفاوض بشأن النطاق الكامل لخدمات التجارة جنبًا إلى جنب مع تنفيذ أي مبادرات لخفض التكاليف تطلبها المجموعة.

- فهم ملف المخاطر للمنتجات والعملاء ذوي الصلة للعمل كمندوب مبيعات بشأن الفرص مع العملاء الرئيسيين و / أو الصفقات.

- اتباع أفضل الممارسات في سياسات الإقراض والمخاطر للتأكد من أن هذا لا يزال يتماشى مع الممارسات الاقتصادية والسوقية.

- وضع استراتيجيات فعالة لكسب عملاء جدد من أجل توليد دخل جديد للمجموعة.

- حدد فرص المبيعات الجديدة في شكل جديد للبنك أو جديد للتداول جنبًا إلى جنب مع مديري العلاقات.

- تحقيق العائد على النحو المحدد من قبل مجموعات العملاء.

- إدارة خط العملاء الجدد واتباع عملية المبيعات من البداية إلى النهاية على النحو المحدد في تطوير الأعمال.

- العمل عن كثب مع زملاء المبيعات لتعزيز الوعي بمنتجات GTRF واستراتيجياتها ومعلومات المنافسين بين RM ومجتمعات الأعمال الاستراتيجية الأخرى.

- الحفاظ على الوعي بالبيئة التنظيمية والتجارية المعمول بها: فهم التداعيات والتغييرات الضريبية والقانونية والتدقيق لأنها تؤثر على العملاء والبنك وإرشاد العملاء بشأن مثل هذه القضايا عند ظهورها.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

كما نوه البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته إلي بعض الوظائف بشروط هي:

1- وظيفة مسؤول البريد الإلكتروني:

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو التعليم المعادل.

- للمسؤول: خبرة لا تقل عن 1 - 3 سنوات في دور إدارة بريد إلكتروني مخصص.

- للمسؤول الأول: خبرة لا تقل عن 4 - 5 سنوات في دور إدارة بريد إلكتروني مخصص.

- شهادة إدارة البريد الإلكتروني من Microsoft .

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات الاتصال والعرض جيدة.

- التفكير التحليلي الجيد وحل المشكلات.

2- وظيفة مهندس اختبار الأداء:

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر/علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- من 2 إلي 4 سنوات خبرة في اختبار تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تطوير البرامج النصية المتقدمة متعددة البروتوكولات «الويب وقاعدة البيانات وما إلى ذلك» التي تتبع إطار العمل الموجه للكائنات باستخدام HP LoadRunner «Performance Center» / Jmeter.

- معرفة كاملة بمعايير الصناعة SDLC، بما في ذلك منهجية Agile خبرة في العمل مع فرق SIT و UAT.

- القدرة على العمل في مشاريع متعددة معقدة في بيئة سريعة الخطى.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية «كتابة وتحدثاً».

- مهارات الاتصال والعرض الجيد.

- مهارات جيدة في حل المشكلات والتفكير التحليلي.

3- وظيفة مدير قاعدة بيانات الاختبار:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- من 0 إلى 2 سنوات من الخبرة في دور إدارة الخادم للتطبيقات المخصصة.

- معرفة استخدام التقنيات التالية: خادم التطبيق: IBM WAS، Oracle Web Logic، مفاهيم البرامج الوسيطة، JVM أنظمة التشغيل: Microsoft Windows، UNIX مفاهيم التخزين والأمان والشبكات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية «كتابة وتحدثاً».

- مهارات الاتصال والعرض جيدة.

4- وظيفة قيادة اكتساب المواهب:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.

- الحد الأدنى 5 - 7 سنوات خبرة في اكتساب المواهب والتوظيف والقدرات الاختيار.

- ثبت الخبرة والمعرفة بالصناعة المصرفية زائد.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات التخطيط والتنظيم.

- مهارات العرض والتواصل.

- مهارات التفاوض.