هل الإفراط في تناول الطعام نهاية الأسبوع يؤدي لزيادة الوزن؟

يميل بعض متبعي الحميات الغذائية المختلفة، إلى الالتزام بتعليمات الأنظمة الغذائية المتبعة، طوال أيام الأسبوع إلا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية باعتبارها أيام «فري»، ويحدث خلال هذه الأيام في الغالب تبادل الزيارات والخروجات مع الأقارب والأصدقاء، وبالتالي يتم إعداد الولائم المنزلية والإسراف في تناول الأطعمة التي تفتقد كل منها إلى المعايير الصحيحة التي يتبعها الفرد في النظام الغذائي المتبع لإنقاص الوزن، أو للحفاظ على الوزن دون دون زيادة، فهل الإسراف في تناول الطعام نهاية الأسبوع يؤدي لزيادة الوزن؟

حقيقة زيادة الوزن في أيام الإجازات

في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه من الممكن أن تحدث سمنة فعلية أي زيادة دهون، أو سمنة مائية، نتيجة احتباس المياه في الجسم إثر تناول الأسماك واللحوم المملحة، أو الكتلة الفضلية، في آخر الأسبوع بسبب الإفراط في تناول الأطعمة، وكلها زيادة في الوزن.

وأضافت الباحثة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كي يزيد الوزن نصف كليو على الميزان (من الدهون الفعلية)، يحتاج الجسم لتناول 3500 سعر حراري، فوق الاحتياج الأسبوعي، ودون بذل مجهود لحرق هذه السعرات».

وتابعت «شعير»: «لكن لو تناول الشخص أطعمة مختلفة مثل الجاتوهات وحلاوة المولد، والبيتزا واللب، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية جدا، وغيرها من الأطعمة التي قد يتناولها البعض في أيام الخميس والجمعة (الإجازات)، فإنه بذلك أخذ زيادة عن احتياجه الأصلى نحو 3500 سعر، وسيتم تخزين نصف كيلو دهون في الجسم، أو الضعف في حالة الإسراف الزائد في الطعام.

أسباب السمنة المائية

وأشارت إلى «السمنة المائية»، التي تنتج عند تناول الأطعمة المملحة مثل الأسماك واللحوم المملحة والمخللات؛ ما يسفر عن وجود زيادة على الميزان نحو 4 أو 5 كيلو، وهي ليست سمنة حقيقية، لكنها عبارة عن مياه يتم التخلص منها بعد نحو 10 أو 15 يوما، لكن خطورتها تكمن في رفع ضغط الدم، كما أن مشكلة هذه المياه أنها تغلف الخلايا الدهنية، وتقلل من فرصة حرق الدهون الزائدة.

الكتلة الفضلية

واختتمت الباحثة حديثها، قائلة: «اللخبطة في الأكل تحدث تلبكات معوية، وانتفاخات في القولون، وتسمى الكتلة الفضلية، التي تعني أن هناك كمية فضلات كبيرة متجمعة في الأمعاء، وبالتالي تحدث زيادة في الوزن».